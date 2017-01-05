Kvitova'yı bıçaklayanı yakalatana para ödülü

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2016 yılında atılan ne güzel frikik golleri

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Ronda Rousey 48 saniye'de nakavt oldu

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Notts County, 13 ay içinde Cambridge'e karşı 3 tane skandal gol yedi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da oldukça keyifli bir gece geçirdi.

G.Saray yönetiminin tenis şubesine bütçe ayırmadığını ancak Hamit'e tazminat ödediğini söyleyen İpek Şenoğlu, Dursun Özbek'e sitem etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı bırakıp Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e gönderme yaptı.

İsmail Kartal: Gökhan para için camiasız kaldı

F.Bahçe'nin Aatıf Chahechouhe artı bir miktar para karşılığında Mehmet Ekici'yi transfer edeceği öğrenildi.

Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Oğuzhan Aydoğan, U21 takımında oynamasına rağmen 7 kulüpten teklif aldı.

Beşiktaşlı Oğuzhan'a 7 kulüpten teklif var

Galatasaray, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i isterken bordo-mavililer ise bu oyuncuya karşılık Chedjou+1 milyon Euro isteklerini belirtti.

Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Cenk Gönen menisküs yırtığı nedeniyle dizinden ameliyat oldu. Muslera'nın ise serçe parmağı çıktı.

Galatasaray'ın iki kalecisi de sakatlandı

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi Galatasaray yönetimi, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında yer alan Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti.

3 Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı Reina'da bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, ''Saldırının olacağı içime doğmuştu, Allah kurtardı'' dedi.

4 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

5 Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

6 Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.

7 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

8 5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu.

9 2016 yılında atılan en güzel frikik golleri - İZLE 2017 yılına girmemize sayılı saatler kala, 2016'da atılan en güzel frikik gollerini sizler için derledik.