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Kvitova'yı bıçaklayanı yakalatana para ödülü

Çek tenisçiyi yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yardım edene 3 bin 850 dolar ödül verilecek.

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Kvitova'yı bıçaklayanı yakalatana para ödülü

Çekya'nın Prostejov kentindeki evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan Kvitova'nın sporcu arkadaşları, Çek tenisçiye destek verdi.

3 BİN 850 DOLAR ÖDÜL

Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiyi yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yönelik bilgi aktarana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini belirtti.

EN AZ 6 AYDA İYİLEŞECEK

Ayrıca Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal, geçtiğimiz ay bıçaklanan Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Petra Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşme sürecinin, en az 6 ayı bulması bekleniyor.

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