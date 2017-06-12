Kweuke: Trabzonspor büyük takım değil

Süper Lig’in en önemli forvetlerinden biri olan ancak Çaykur Rizespor’un küme düşmesine engel olamayan Leonard Kweuke'den açıklama geldi.

Rizespor’un kaptanı Kweuke, bu sezonki performansı, ligden düşmeleri, Trabzonspor’a bakış açısını ve en önemlisi geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun sözleri:

BÜYÜK TAKIM OLMADIKLARINI GÖRDÜM

“Son Alanyaspor maçına çıkarken yani sahaya adımımı attığımda ligde kalma şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyordum. Sonuçta bu maçı kazanmak için savaşacağımızı biliyordum ama diğer tarafta Trabzonspor’un da, Bursaspor’u yenmesi gerekiyordu. Yani sadece bize bağlı bir durum yoktu. Biz 3 puanı aldık ama Trabzon’un, evinde Bursa’ya kaybedeceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Onların büyük bir takım olduğuna inanıyordum.”

“Çünkü büyük takımlar, her maça kazanmak için çıkar ve bu doğrultuda futbol oynarlar. Ancak kazanamadılar ve benim için şu an itibariyle Trabzonspor normal bir takım. Ortaya çıkan sonuç da tam bir hayal kırıklığı.”