Kyle Walker tarihin en pahalısı olacak

Dani Alves'in Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından görüşmelere hız veren Manchester City yönetimi, Walker için 50 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

EN PAHALI SAVUNMACI OLACAK

Bonuslarla birlikte anlaşmanın değeri 53 milyon sterlini bulacak. Böylece Walker, David Luiz'i geçerek futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu unvanını alacak.

Walker ayrıca Sterling'i geçerek en pahalı İngiliz oyuncu da olacak. Manchester City'nin kısa süre içinde Monaco'nun solbeki Benjamin Mendy’yi de 40 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlaması bekleniyor. City daha önce Monaco’lu Bernardo Silva ve Benfica'nın kalecisi Ederson'u transfer etmişti.