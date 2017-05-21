Lacazette'in Atletico ile görüşmesi doğrulandı

Lyon'un golcü futbolcusu Alexander Lacazette'in sezon sonunda Atletico Madrid'e transfer olma ihtimali gün geçtikçe kuvvetleniyor.

LACAZETTE ATLETİCO'YLA ANLAŞTI

Son dönemde gündemi meşgul eden transfer söylentisi hakkında şimdiye kadarki en net açıklama Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'tan geldi.

L'Equipe gazetesine konuşan Aulas, Lacazette'in Lyon ile prensip anlaşmasına vardığını belirterek, "Görüşmeler sonucu Alex ile Atletico yönetimi sözlü olarak anlaştı. Ancak hâlâ kesinleşmiş bir şey yok, çünkü henüz kulüpler düzeyinde bir anlaşmaya varamadık. Ayrıca FIFA kararıyla Atletico Madrid'in transfer yasağı bulunuyor ve onlar da Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor. Dolayısıyla tam bir anlaşmadan söz edemeyiz diye konuştu."

BU SEZON 35 GOL ATTI

Atletico Madrid'in, sezon sonunda Manchester United'a transfer olması beklenen yıldız golcüsü Antoine Griezmann'ın boşluğunu Alexander Lacazette ile doldurmayı planladığı öne sürülüyordu. Alexander Lacazette bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 maçta 35 gole imza attı.