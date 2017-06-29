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Lacazette'in kuzeni Sivasspor'da

Lyon'un dünyaca ünlü golcüsü Alexandre'ın kuzeni olan 23 yaşındaki Romuald Lacazette, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı.

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Lacazette'in kuzeni Sivasspor'da

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Sivasspor, Romuald Lacazette ile anlaşmaya vardı.

Lyon'un dünyaca ünlü forveti Alexandre Lacazette'in kuzeni olan 23 yaşındaki futbolcu son olarak Alman 2. Ligi ekibi Darmstadt ile sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Yiğidolar genç ismi sezon sonuna kadar kiralayacak. Ön libero ve orta sahanın ortasında görev alabilen başarılı futbolcu, yüksek pas isabeti ve 90 dakika düşmeyen kondisyonuyla dikkat çekiyor.

Lacazette'in gelecek hafta içerisinde Sivas'a gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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