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Latovlevici: Fenerbahçe derbisini kazanacağız

Galatasaray'ın Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

Latovlevici: Fenerbahçe derbisini kazanacağız
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Yaz transfer döneminde Karabükspor'dan Galatasaray'a gelen Latovlevici, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye sayılı günler kala Türkiye Gazetesi'ne konuşan Latovlevici; "Derbinin büyüklüğünü biliyorum. Romanya'da da Bükreş derbisi gördüm. Taraftarın takımdan ve benden o maçta neler beklediğini çok iyi biliyorum. Buna göre oynayabileceğimi de düşünüyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Her maçın derbi olmadığını belirten Rumen futbolcu; "Burada Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki müsabakaya da derbi diyorlar, derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakidir. Camianın beklentilerini biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'yi de kesin yeneceğiz. Taraftarımızı sevindireceğiz" ifadelerini kullandı.

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