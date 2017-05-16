Lavezzi'nin başı verdiği pozla dertle

Çin ligi ekiplerinden Hebei China Fortuna’da forma giyen Lavezzi’nin gözlerini çekerek verdiği poz tartışmalara yol açtı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA TEPKİLER DİNMEDİ

Lavezzi, hakarete uğradıklarını düşünen Çinlilerden özür dilese de tepkiler yatışmış değil. Ezequiel Lavezzi'nin verdiği poz başına dert açtı. Lavezzi, bu fotoğrafla Çinlilere hakaret ettiğini, yağmur gibi gelen tepkiler üzerine anlayabildi.

Arjantinli forvet, kulübü Hebei China Fortune’un resmi internet sitesinde acilen bir özür metni yayımladı. Metinde; "Buraya geldiğim günden bu yana çok mutluyum. Yayımlanan fotoğrafım sizi kırdıysa içtenlikle özür dilerim. Amacım kesinlikle bu değildi" ifadeleri yer aldı.

Ancak bu özür de tepkilerin yatışmasını sağlayamadı. Tepkilerden nasibini alan Hebei China Fortune yönetimi de söz konusu fotoğrafın hiçbir kulüp etkinliğinde kullanılmadığını açıklamak zorunda kaldı.

Eski City Menajeri Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Hebei China Fortune, bu sezon Çin Ligi'ne parlak bir başlangıç yapmıştı.