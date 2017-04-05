Lazio İtalya Kupası'nda ilk finalist

Galatasaray ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Ergin Ataman, dünya devi Barcelona Lassa'nın yeni koçu olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aralarında Rhodolfo ve Ömer Şişmanoğlu'nun da bulunduğu 7 futbolcuyu istemediğini yönetime bildirdi.

Üst üste oynayacakları zorlu maçlar hakkında konuşan Fikret Orman, "İnşallah üç aylar dediğimiz bu dönemi iyi geçiririz" dedi.

Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

Murat Gürbüzerol, Samsunspor ile Balıkesirspor arasında oynanan karşılaşmada attığı röveşata golüyle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

1 Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

2 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.

3 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

4 Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

5 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

6 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın arkasından sıralanan 4 takım zirve takibini bırakmıyor.

7 Süper Lig artık 20 takımlı olacak Uzun yıllardır konuşulan Süper Lig'deki takım sayısını artırma projesi hayata geçiriliyor.

8 Trabzon'un kaç puanla şampiyon olacağını bilen çocuk Trabzonspor'un 1980-1981 sezonunda kazandığı şampiyonluğu toplayacağı puanı kadar önceden söyleyen çocuk izleyenleri hayrete düşürdü.

9 İngiliz medyasına göre Oğuzhan'ın yeni takımı İngiliz Daily Express gazetesine göre, Tottenham 12 milyon Pound karşılığında Oğuzhan Özyakup'u transfer edecek.