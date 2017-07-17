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Lazio Mehmet Topal'ı istiyor

Aykuk Kocaman, Lazio'nun 5-6 milyon euro vermesi durumunda Mehmet Topal'ın satılabileceğini yönetime bildirdi.

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Lazio Mehmet Topal'ı istiyor

Lazio'nun talip olduğu Mehmet Topal konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin 'Satmayı düşünür müsünüz' teklifi sonrası yönetimin, teknik heyete sorma kararı aldığı Topal için Aykut Kocaman, cevabını verdi.

5-6 MİLYON EURO VERİLİRSE OLABİLİR

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, normal şartlarda tecrübeli oyuncunun gitmesini istemediğini ancak 5-6 milyon euro'luk bir teklif yapılması halinde de buna onay verebileceğini yönetime iletti.

UEFA Fair Play anlaşması gereği oyuncu almak için önce satması gereken sarı-lacivertli kulüp, Lazio'ya sadece bu rakamlarda gerçekleşecek satışa sıcak baktıklarını bildirecekler.

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