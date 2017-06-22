Le Guen Bursaspor'a imza attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"HAYALPEREST DEĞİİLİM"

Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Le Guen ise Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

''Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Sizin de bundan emin olmanızı istiyorum'' diyen Le Guen, şöyle devam etti:

''Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim. Geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Kulüpte bulunan herkesin pozitif enerjisini takıma yansıtması gerekiyor. Burası büyük bir taraftara sahip. Bu taraftarı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarılar kazanmak için ben de sizin kadar istekliyim. Ben bir hayalperest değilim, gerçekçi bir adamım. Zor geçen bir sezondan sonra bizim atacağımız ilk adım toparlanma adımı olacak. Siz ne kadar istekliyseniz ben de o kadar istekliyim bunların kazanılması adına. Güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz."