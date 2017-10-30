Le Guen: Cenk, Eto'o ve Gomis'i isterdim

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'de kadrosunda görmek istediği yıldızları açıkladı.

CENK, GOMİS VE ETO'O

Sosyal medyada "Rakip oyuncular içinde takımınızda olmasını istediğiniz 3 futbolcu kimler olur?" şeklindeki soruya Fransız teknik adam, "Öncelikle elimdeki kadrodan memnunum. Cenk Tosun kadromuza iyi bir ek olabilirdi. Gomis'i de kadroda görmek isterdim. Çok güçlü bir oyuncu. Samuel Eto'o, bu kadroya eklenebilir. Daha önce birlikte çalıştığım için çok özel bir bağım olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Ligi Avrupa ligleri ile kıyaslayan Le Guen, "Bence Türkiye Ligi gitgide gelişen ve iyiye giden bir lig. Birçok kulüp de dev oyuncuları kadrosuna katarak buna katkı sağlıyor. Seviye yukarıya çıkıyor. Aslına bakarsanız Türkiye Ligi'nin kalitesi Avrupa liglerinde en iyi liglere çok benzer. İnsanlar henüz farkında değiller. Ama bunu anlamaları çok yakındır" yorumunu yaptı.