Le Guen: Transferde büyüklerle yarışamayız

Bursa'da ilk kez basın toplantısı düzenleyen ünlü Fransız Paul Le Guen, "Basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantıya sizin sorularınızla başlayabilirim" dedi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Sezon başı çalışmalarının sorulması üzerine, Le Guen, "İyi gittiğini söyleyebilirim. Gönül tam kadro bir arada olmak isterdik. Bütün takımlar bizimle aynı durumda. Uluslararası maçlar nedeniyle tatillere geç gidiyorlar. Buna rağmen elimizdeki oyuncularla iyi çalıştık. Çoğu gün çift çalışma yapıyoruz. Bunlarda 2 saat sürüyor. Oyuncularımızın da bundan zevk aldığın görüyorum. İsteklerimize cevap veriyorlar buda bizi mutlu ediyor" dedi.

BÜTÇEMİZ SINIRLI

"Diğer rakiplerin yaptıkları transferleri takip ediyoruz. Bunu yaparken bir bütçemiz olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Ben takımın başarısından sorumluyum. Sınırlı bütçe ile çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. Uluslararası oyuncular alan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi yarışabilmemiz mümkün değil. Güçlü takımla rekabete girmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Gerçekçi bir transfer politikası yürütmek istiyorum."