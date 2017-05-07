LeBron: En iyi basketbolu bu sezon oynuyorum

Cleveland Cavaliers'ın süperstarı LeBron James, bu sezon kariyerinin en iyi performansını gösterdiğini söyledi.

MENTAL OLARAK ÇOK HAZIRDIM

Playoffların ilk 7 maçını kazanan takımının en iyi ismi olan LeBron James, "Zihinsel bir gelişimle alakalı. 22 yaşımda, mental olarak böyle bir oyuna açık değildim. Bunu hayal eder, bunu ister ancak tecrübeniz olmadığı için yapamazsınız. 2007'deki ilk final maçımda ilk kez kendimi mental olarak hazır hissetmiştim. Daha öncesinde kesin olarak neler yapabileceğimden emin değildim." ifadelerini kullandı.

EN İYİ BASKETBOLU BU SEZON OYNUYORUM

Takım için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyleyen LeBron, "Fakat, bu tamemen benle alakalı değil. Takımın daha iyi olması için gereken bu. Geçmişte yaşadığım tecrübeler sayesinde bunu öğrendim ve bugün olduğum kişi haline geldim." dedi.

Kariyerindeki en iyi basketbolu hangi sezonda oynadığına yönelik gelen soruya, "Bilemiyorum, göreceğiz. Fakat, bence kariyerimdeki en iyi basketbolu bu sezon oynuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.