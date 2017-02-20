LeBron James: Curry ile rakip değiliz

Son iki sezondur finallerde karşılaşan iki takımın en büyük yıldızlarından LeBron, Curry'yi ezeli rakip olarak olarak görmediğini söyledi.

CURRY İLE REKABETİM YOK

LeBron,"Steph Curry'yle bir rekabetim yok. Hiçbir şekilde 'Büyük rakipleri konuşalım' deyip 'Bird ve Magic. Carolina ve Duke. Ohio State ve Michigan' dedikten sonra 'LeBron ve Steph' demezsiniz. Bu, bizi o sınıfa koyarak yaptığınız takdirde o diğerlerine saygısızlıktır. Yeteri kadar savaşmadık, ve gelecekte de savaşacağımızı kim söylüyor. Göreceğiz, ama bu saydıklarımla bizi aynı kategoriye koymak imkansız. Yapamazsınız." şeklinde konuştu.

LEBRON'UN 4 MVP'Sİ VAR

Kariyerinde 4 kere MVP ödülü almış LeBron'un karşısında, Curry'nin 2 MVP ödülü bulunuyor ve Cavs ile Warriors, son iki sezondur NBA Finallerinde karşı karşıya geliyor.