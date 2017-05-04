LeBron James Kerim Abdülcabbar'ı geçti

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.
İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Maçı 39 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Cavalierslı LeBron James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kerim Abdülcabbar'ı 15 sayı geçti ve Michael Jordan'ın (5 bin 987) ilk sırada yer aldığı NBA play-off tarihinin en skorerleri listesinde 2'nciliğe yerleşti.
Cavaliers'ta, Kyrie Irving 22 sayı, 11 asist ve oyuna kenardan giren Channing Frye 18 sayı, 5 ribauntla oynadı. Raptors'ta Jonas Valanciunas'ın 23 sayı, 5 ribaunt, Cory Joseph'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 20 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.