LeBron James Kobe Bryant'ı geçti

Knicks karşısında takımı Cavaliers'a galibiyeti getiren LeBron, 28 bin sayı barajına ulaştı.

LEBRON KOBE'Yİ GEÇTİ

Cavaliers'ın 32 yaşındaki yıldızı LeBron James 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, NBA tarihinde 28 bin sayı barajını aşan sekizinci, aynı zamanda bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 33 yaş 131 günlükken ulaştığı sayı barajına LeBron James 32 yaş 36 günlükken ulaşmayı başardı.

Konuk ekipte, Kevin Love 23 sayı ve 16 ribauntluk performans sergileyerek galibiyete katkı verdi.

Sezonun 30. mağlubiyetini yaşayan New York Knicks'te Brandon Jennings'in 23, Carmelo Anthony ve Courtney Lee'nin kaydettiği 17'şer sayı yenilgiye engel olmadı.