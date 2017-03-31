LeBron James Shaquille O'Neal'ı geçti

Son haftalarda performansında yaşadığı düşüşün ardından Doğu Konferansı'nda uzun süredir sürdürdüğü liderliğini kaybeden Cavaliers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'a da 99-93 mağlup oldu.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren 9. sıradaki Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak sezonun en skorer maçını çıkardı. Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

JAMES O'NEAL'I GEÇTİ

Art arda 3. maçını kaybeden Cavaliers'ta mücadeleyi 26 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan LeBron James, NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivotlardan Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı.