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LeBron James tarih yazmaya devam ediyor

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, NBA play-off tarihinin en skorer oyuncuları listesinde zirveye yükseldi.

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LeBron James tarih yazmaya devam ediyor

 NBA'de Doğu Konferansı final serisi bu sabaha karşı sona erdi. Cleveland, Boston'ı 135-102 yenerek seriyi 4-1 ile kazandı ve adını NBA finaline yazdırdı.

EN SKORER İSİM OLDU

Karşılaşmada 35 sayıya imza atan Lebron James, toplam 5 bin 995 sayıya ulaştı ve NBA play-offlarının en skorer ismi Michael Jordan'ı geçti. Jordan bu rekora Chicago Bulls formasını giydiği dönemde 1998 yılında Utah Jazz ile yaptıkları maçta attığı sayılarla ulaşmıştı. Cleveland'da Kyrie Irving 24, Kevin Love da 15 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

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