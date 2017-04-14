LeBron: Şampiyon olma şansımız var

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, playoff döneminde Cleveland'ın şampiyon olabilmek için büyük bir şansı olduğunu söyledi.

LEBRON'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

LeBron, açıklamasında; "Takımımızla geçirdiğimiz olaylara rağmen, hala özel bir şeyler yapabilecek bir pozisyondaydık. Şampiyon olma şansımız var. Cevap bende. Size söylemeyeceğim ama neden şampiyon olma konusunda büyük bir şansımız olduğuna dair bir cevabım var." şeklinde konuştu.

LeBron; "Günün sonunda, normal sezonda sakatlıklar, kötü mağlubiyetler, iyi galibiyetler ve neler olmuşsa olsun, bunlar yüzünden olanların üzerinde durmayacağım. Playofflara katılmış olan iyi bir takımımız var. Tek isteyeceğiniz de bu olur." dedi.