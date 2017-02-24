Lebron triple-double yaptı Cleveland kazandı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde lider Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı New York Knicks'i 119-104'le geçti.
SAHNE LEBRON'UN
Üst üste 4, sezonun ise 40'ıncı galibiyetini alan Cavaliers'ın yıldızı LeBron James 18 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaptı. Kyrie Irving 23, Kyle Korver 20 sayı, Channing Frye ve Richard Jefferson 14'er sayıyla skora katkı sağladı.
Knicks'te Courtney Lee'nin 25 sayı, Carmelo Anthony'nin 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performansı, takımın sezonun 35'inci mağlubiyetini almasına engel olamadı.