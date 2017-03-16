Lechia Gdansk Krasic'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Milos Krasic, yeni takımında el üstünde tutuluyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Sergilediği performansla beğeni kazanan ve iki sezondur iyi bir performans sergileyerek adeta yeniden doğan Sırp futbolcu, ikinci baharını yaşadığı kulübünde yeni sözleşmeye imza attı.

Polonya ekibi ile imzaladığı iki yıllık sözleşme bu sezon sonunda bitecek olan Krasic, mukavelesini iki yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 30 Haziran 2019'a kadar geçerli yeni kontrat yaptığı duyuruldu. 33 yaşındaki futbolcu böylece 35 yaşında kadar kendisini kulübe bağladı.

'GDANSK'TA ÇOK MUTLUYUM'

Krasic kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Lechia ile kontratımı uzattığım için çok mutluyum. Başkan ve teknik direktörümüze bana gösterdikleri güven ve yola birlikte devam etme isiteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gdansk'ta son derece mutluyum. Takıma kupaları getirmek adına sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

Krasic takımın en istikrarlı isimlerinden olduğu bu sezon, geride kalan 25 haftanın 23'ünde forma giydi ve bu 23 maçın tamamına ilk 11'de çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 5 asist yaptı.