Leicester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda bu akşam Leicester City ile Sevilla karşı karşıya geldi. Kings Power Stadium’da oynanan mücadeleyi Leicester City 2-0 kazandı. İlk maçı ise Sevilla 2-1 kazanmıştı.

Çekişmeli geçen maçın 27. dakikasında Wes Morgan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 54. dakikada ise Marc Albrighton farkı 2’ye çıkardı. Leicester City’nin 2-0’lık üstünlüğü sürerken, 74. dakikada Jamie Vardy’e müdahalede bulunan Samir Nasri ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kalınca, Sevilla da 10 kişi kaldı.

10 kişi kalan rakibi karşısında Leicester City çok zorlanmadı ve oyunu önde götürmeyi sürdürdü. 80. dakikada Sevilla penaltı kaçırırken, 90 dakika Leicester City’nin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Leicester City, rövanşı 2-0 alarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.























