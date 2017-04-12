Leicester City taraftarları Madrid'de olay çıkardı

Madrid'in Mayor meydanında dün akşam toplanan 70 kadar Leicester City taraftarı, çevreye zarar vermeye başlayınca İspanyol polisi müdahale etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Kendilerini uyaran İspanyol polisine şişe atarak karşılık veren İngiliz taraftarının çıkardığı olaylarda 3'ü polis 2'si taraftar 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İspanyol polisi, 8 İngiliz taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan, bu akşam oynanacak karşılaşma için Madrid'e yaklaşık 3 bin Leicester City taraftarının geldiği belirtildi.

Özellikle dün oynanması gereken Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamaların ardından Atletico Madrid-Leicester City karşılaşması için öngörülen güvenlik önlemlerinin daha da artırıldığı kaydedildi.