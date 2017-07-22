Leicester Roma'nın teklifini beğenmedi

Leicester City, Riyad Mahrez için Roma'dan gelen teklifi geri çevirdi. Konu ile ilgili açıklama menajer Craig Sheakspeare'dan geldi.

"ROMA'NIN TEKLİFİ DÜŞÜKTÜ"

Sheakspeare, "Roma'nın Mahrez için yaptığı teklifi kibarca geri çevirdik. Çünkü çok düşük bir teklifti" dedi.

İngiliz basınına göre Roma, Cezayirli oyuncu için 20 milyon euro teklif etti. Leicester City ise 2015'te Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilen Mahrez için oluşan son piyasa koşullarını da gözönüne alarak 55 milyon euro talep ediyor. Mahrez, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Ancak şu ana kadar Leicester City’e Roma dışında ciddi bir teklifle başvuran olmadı.