Leicester'da Shakespeare dönemi sona erdi

Son 6 lig maçında kazanamayan Leicester, 8 maçta 6 puanla sondan üçüncü durumda Leicester City'de Craig Shakespeare'in görevine son verildi.
3 YILLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI
Önceki sezon takımı şampiyon yapan Claudio Ranieri'nin Şubat'ta gönderilmesi üzerine geçici olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Shakespeare'in ligin kalan bölümündeki 16 maçın 8'inin kazanılmasıyla Haziran ayında üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak Leicester City, bu sezon da çok kötü başladı. Son 6 maçta kazanamayan "Tilkiler" 20 takımlı ligde 8 hafta sonunda 6 puanla 18'inci sırada bulunuyor. Leicester City, en son üst üste 6 lig maçında galibiyet alamadığında Ranieri takımı şampiyon yaptıktan 9 ay sonra kovulmuştu. Leicester City'nin Cumartesi oynayacağı Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton olacak.