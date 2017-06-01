Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu

Galatasaray, Bruma'yı isteyen RB Leipzig'in teklifini kabul etti.

Geçen hafta Alman kulübü Leipzig'in Ceo'su Oliver Mintzlaff, İstanbul'a gelerek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmüş, Bruma'ya talip olduklarını belirtip 12 milyon euroluk tekliflerini iletmişti.

15 MİLYON EUROYU KABUL ETTİLER

beİN Sports'un haberine göre; Galatasaray bu teklifi kabuk etmeyince beklemeye geçen Leipzig, rakamı 15 milyon euroya çıkardı ve teklifini yazılı olarak dün Galatasaray kulübüne iletti.

Galatasaray'ın Leipzig'in son teklifini kabul ederek Alman kulübüne olumlu yanıtı ilettiği öğrenildi.

Eylül 2013'te Galatasaray'a transfer olan Bruma, cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynanacak sezonun son hafta mücadelesinde sarı kırmızılı formayı son kez giyecek.

EN PAHALI FUTBOLCU OLACAK

Daha önce Arda Turan ve Keita gibi futbolcuları astronomik fiyata satan Galatasaray'da Bruma, 15 milyon euroya Leipzig'in yolunu tutarak sarı-kırmızılı ekibin sattığı en pahalı futbolcu oldu.