Leipzig'in hocası: Sağır olmadığı için saygı duyuyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta grup maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden RB Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

İSTANBUL'DA YAŞADIKLARIMIZ AŞIRIYDI

Alman basınına konuşan Hasenhüttl, "İstanbul'da yaşadıklarımız gerçekten aşırıydı. Monaco ya da Porto'da böyle bir atmosfer olmayacak. Orası, Avrupa standartlarında değil. En gürültülü stadyumlar, İstanbul'dakinin yanında hiçbir şey!" ifadelerini kullandı.

SAĞIR OLMADIĞI İÇİN ŞENOL GÜNEŞ'E SAYGI DUYUYORUM

Hasenhüttl, "İstanbul'daki atmosfer eğlenceli miydi?" sorusuna "0-0'a kadar eğlenceliydi. 140 desibelde oyuncularıma bir şeyler aktarabilmeyi hayal edemiyorum. Bu, gerçekten bir teknik direktör için çok zor. Şenol Güneş'e hala sağır olmadığı için saygı duyuyorum. - Gülerek-" cevabını verdi.