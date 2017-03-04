Lens babasını kaybetti

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'in acı günü...

Tecrübeli futbolcu, babası Ricardo'nun vefatından dolayı Hollanda'ya gitti.

OSMANLI MAÇINDA YOK

Cenaze programı henüz netlik kazanmazken, Lens'in büyük ihtimalle yarın oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

F.BAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Lens'e başsağlığı diledi.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Jeremain Lens’in babası Ricardo Wilfred Lens’in vefat ettiği haberini, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Jeremain Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.



Jeremain Lens, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulumuzdan izin alarak, babasının cenaze törenine katılmak üzere bugün ülkesi Hollanda’ya gitmiştir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ