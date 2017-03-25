Lens babasının son isteğini gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, geçtiğimiz haftalarda kaybettiği babasının cenaze törenine katıldı. Surinam asıllı futbolcu, cenazenin asıl memleketleri Surinam'da gerçekleştiğini duyurdu, "Babamın son isteği Surinam'da toprağa verilmekti" dedi.

KAFİLEYE YENİDEN KATILDI

Dokuz ay önce kanser teşhisi konan babasını kaybeden yıldız futbolcu Hollanda Milli Takımı kampına katılmasının ardından cenaze için Surinam'a gittiğini ve tekrar döndüğünü belirtti.

Portakallar'ın bu akşam deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçının kadrosunda yer alan Lens, yeniden kafileye katıldı.