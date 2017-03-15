Lens: Benden habersiz teklifleri kabul etmeyin

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeyi kafasına koyan 29 yaşındaki Jeremain Lens, bunu gerçekleştirmek için gerekirse Sunderland Yönetimi ile bizzat görüşeceğini söylemişti.

SUNDERLAND'E MESAJ GÖNDERDİ

Lens, Sunderland yönetimine kendisinden habersiz başka bir takımın teklifini kabul etmemeleri yönünde mesaj yolladı ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi.

Sunderland Yönetimi'nin de sezon sonunda bu konuyu değerlendirecekleri yönünde söz verdiği öğrenildi.

Lens, 2015 yılında açıklanmayan bir bedelle Dynamo Kiev'den Sunderland'e transfer olmuştu. O dönem çıkan haberlerde Lens'e yaklaşık 10 Milyon Euro bonservis ödendiği ifade edilmişti.