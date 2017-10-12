Lens: Beşiktaş'a F.Bahçe'den gelmedim

Hollandalı futbolcu Lens Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajında, "Ben geçen sezon Fenerbahçe'de oynarken Sunderland'in oyuncusuydum. Yani burada kiralık oynuyordum. Dolayısıyla Beşiktaş'a Fenerbahçe'den değil, Sunderland'den geldim. İnsanların bunu gözardı etmemesi gerekiyor" dedi.

GERÇEKLER ACITIR

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çektiği videoda sarı-lacivertli kulübe teşekkür eden Lens, 'Gerçekler acıtır' diyerek gönderme yapmıştı. Bu sözleri neden söylediğini anlatan Lens; "Beşiktaş'a gelirken çektiğim videoda da doğru olduğuna inandığım adımı attığımı anlatmaya çalıştım. Başka bir anlam çıkartılmasın" diye konuştu.

"İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

Teklifi düşünmeden kabul ettim diyen Lens; "2005 yılında Alkmaar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı görev yapmıştım. Ve geçen sezon da Fenerbahçe'de kiralık oynadım. Beşiktaş'a bu sezon da çok iyi oyuncular geldi. Geçen sezon Adriano, bu sezon Pepe.

Beşiktaş'a Real Madrid ve Barcelona'dan futbolcular gelince ben de hiç düşünmeden yapılan teklif kabul ettim. Şimdi buradaki hedefim takımın bir parçası olmak ve üst üste üçüncü şampiyonluğu yakalamak. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak istiyoruz. Performans olarak iyi durumdayız. Bazı maçlarda oyunumuzun karşılığı skora yansımadı." şeklinde konuştu.

"DAHA ÇOK OYNAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Hollandalı futbolcu; "Geçen sezon Fenerbahçe'de oynarken gollerim ve asistlerim vardı. Bunu yeniden yapmak için sürekli oynamak gerekiyor. Ben de Beşiktaş'ta daha fazla oynayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'ta şans bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.