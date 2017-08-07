Lens Beşiktaş'a imza attı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yeni transfer Jeremain Lens basının karşına çıktılar.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Lens; "Beşiktaş son 2 sezonun şampiyonu ve 3. kazanmak istiyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp takımın parçası olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Beşiktaş'ı tercih nedenini de açıklayan Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş'ı tercih ettim çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp. En üst seviyede oynamak istediğim için Beşiktaş'ı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların transfer sloganı olan 'Come to Beşiktaş' hakkında da açıklamalarda bulunan Lens, "Gerçekten çok özeldi. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Yakın zamanda benim de birilerini aramam gerekebilir. Eğer gerçekleşirse, üstüme düşeni yaparım." şeklinde konuştu.