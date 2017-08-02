Lens Beşiktaş'ta

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayıla günler kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Valencialı golcü Negredo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan bir transfer haberi daha geldi.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens ve kulübü Sunderland ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haber1903'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi Lens ise 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hollandalı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GÖKHAN VE CANER'DEN SONRA LENS DE ALINDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sağ be sol beklerini transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar, Lens'i de kadrosuna katarak son 1 senede ezeli rakibinin 3 önemli ismini almış oldu.

Lens transferinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.