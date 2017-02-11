Lens cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin en büyük hücum silahlarından biri olan Jeremain Lens, Bursaspor maçında Moussa Sow'un penaltı vuruşu öncesi yaşadığı tartışmayla sarı kart gördü.

KASIMPAŞA MAÇINDA CEZALI

Jeremain Lens, bu sarı kartla birlikte Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Lens, penaltı öncesi ceza sahasının önünde Bursasporlu oyuncularla yer tartışması yaşadı. Önce Deniz Kadah ile başlayan tartışma, ardından Jovic ile devam etti.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu tartışmada futbolcuları önce uyardı, ardından Jovic ve Lens ikilisine sarı kartını gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol 8 asist ile oynayan Jeremain Lens, Kasımpaşa, Akhisar ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.