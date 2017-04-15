Lens gerçek F.Bahçeli olmak için derbiyi bekliyor

İlk yarıda 2-0 kazanılan Galatasaray maçında Robin van Persie, galibiyet gollerini atmış ve ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmuştu. Şimdi de vatandaşı Lens, deplasmandaki derbide benzer bir performans sergileyip, bu unvanın sahibi olmak istiyor.

AKLIMDAN ÇIKMIYOR

Robin van Persie’nin, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta attığı 2 gol sonrası camianın olumlu tepkisine hayran kalan Lens, vatandaşının başardığının aynısını yapmak istiyor. “Arkadaşlarım bana sürekli olarak Galatasaray’a gol atan futbolcuların gerçek Fenerbahçeli olduğunu söylüyor” diyen Lens, “Van Persie’nin ilk yarıda attığı iki gol sonrası camiadaki durumu yakından izledim. Attığı her gol sonrası hem kendisinin hem de tribünlerin sevinci aklımdan çıkmıyor.” diye konuştu.

Önümüzdeki hafta TT Arena’da oynanacak olan maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Takım olarak giderek yükselen bir performansımız var. Rakibimiz de şu an iyi durumda değil. Bu durum, beni gol atmak konusunda bir hayli ümitlendiriyor. Elbette ilk işim gol attırmak olacak ama uygun pozisyonları bulduğum takdirde, gol fırsatlarını değerlendirmeyi çok istiyorum.” ifadelerini kullandı.