Lens Hollanda'da şaşkınlık yarattı

Lens'in performans olarak sahanın en iyilerinden biri olduğu kaydedilirken, yaptığı fedakrlık şaşkınlıkla karşılandı.

HOLLANDA'DA MANŞETLERDE

Telegraaf gazetesi, "Lens üzüntülü gününde en iyi maçlarından birini çıkardı ve takımının galibiyetine yardım etti" dedi.

AD gazetesi, "Lens, babasının hayatını kaybetmesinden sonra sahaya çıkıp, elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'nin kazanmasında etkili oldu" yorumunu yaptı.

İSTATİSTİK OLARAK DA ÖNE ÇIKTI

Bu arada istatistiklerde de Lens'in adı öne çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, 13 orta, 6 kilit pas ve 1 asist yaptığı maçta, 15 tane de ikili mücadele kazanarak maçın adamı oldu.