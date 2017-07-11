Lens için Beşiktaş devrede

Beşiktaş'ın planları, Gökhan Töre’nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle değişti. Tecrübeli futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeyi 2 isimle takviye etmek için harekete geçti.

LENS YENİDEN GÜNDEMDE

Kartal’ın, kanat bölgesi için daha önce girişimlerde bulunup sonrasında orta noktada buluşamadığı için askıya aldığı Jeremain Lens’i tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.

Geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Sunderland’li futbolcunun menacerini görüşmeye çağıran Kara Kartal’ın, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planladığı bildirildi.

Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) yıllık ücret önereceği, sözleşmesindeki opsiyon bedelinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olacağı konuşuluyor.