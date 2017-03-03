Lens: İyi oynamadan farklı kazandık

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Jeremain Lens, "Sahadan iyi bir skorla ayrılmamız gerektiğinin farkındaydık" dedi.

'ÖNEMLİ BİR SKOR'

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Lens, "Aslında iyi oynamadığımızı düşünüyorum ama şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarsak bizim için en önemlisi iyi bir skor almaktı. İki hafta önce Kayserispor'a bu statta mağlup olmuştuk ve herkes çok üzülmüştü. Bu akşam bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu akşamki skoru alış şeklimiz iyi değildi ama aldığımız skor bizim için en önemlisiydi." ifadelerini kullandı.