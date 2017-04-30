Lens: Kararımı yönetime bildirdim

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuştu.

Hollandalı yıldız Lens birçok konuda açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de net konuştu.

"ADVOCAAT BENİ ARADI"

"Advocaat, Fenerbahçe'ye gelince beni aradı. Sunderland'de uzun süredir oynamıyordum. Başka teklifler de vardı. Kariyerim için doğru kararı vermeliydim. Fenerbahçe ile transfer görüşmemiz 2-3 gün sürdü ve kiralık olarak geldim."

"İYİKİ FENERBAHÇE'YE GELMİŞİM"

"Şu an öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Çünkü, sezonu kupayla bitirmenin en kısa yolu.

Keşke dediğim şu; kendime daha fazla yatırım yapsaydım daha yüksek seviyelerde oynayan biri olabilirdim. İyi ki yapmışım dediğim ise; iyi ki Fenerbahçe'ye imza atmışım."

"KARARIM BELLİ YÖNETİME BİLDİRDİM"

"Gelecek sezon için benim kararım belli. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ve bunu yönetime söyledim. Ancak bu durum sadece bana bağlı değil. Fenerbahçe ile Sunderland'in anlaşması gerekir.

Herkes benim Fenerbahçe'yi sevdiğimi biliyor. Taraftarın harika desteğini her zaman hissediyorum."