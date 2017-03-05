Lens Osmanlıspor maçı için döndü

Babası vefat eden ve apar topar Hollanda'ya giden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens'in, bugün (5 Mart Pazar) oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesi için döndüğü ve zorlu karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, babası vefat ettiği için Hollanda'ya giden Lens'in, Osmanlıspor karşılaşması için Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Hollanda'dan yola çıkan başarılı oyuncu, gece takım kampına katıldı ve Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

TÖRENİ BEKLEMEDİ

Surinam asıllı Hollandalı oyuncu, Surinam cenazelerinin birkaç gün sürmesinden dolayı izinli olmasına karşın, cenaze törenini beklemeyip, Osmanlıspor karşılaşması için geri dönmeye karar vermişti.