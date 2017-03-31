Lens: Osmanlıspor maçını hiç hatırlamıyorum

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu, Hollanda basınına verdiği röportajda babasının ölümünün ardından çıktığı Osmanlıspor maçını anlattı ve Hollanda'ya geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu.

KAFAM MAÇTA DEĞİLDİ

Lens, 1-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı hakkında, ''Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıkmıştı. Türk basını da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Bu sadece kariyerimde bir maçtı. Cumartesi babam öldü, Hollanda'ya gittim. Gece 12'de tekrar İstanbul'a döndüm ve kulübe gittim. Hiç uyuyamadım ve maça çıktım. Maçtaydım ama kafam maçta değildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum.'' sözlerini kullandı.

HEP SAKİN KALMIŞTIM

Hollandalı futbolcu, ''Babam hastalandığında, her zaman sakin kaldım. Sorunları çözmeye çalıştım. Bazıları bunun için bana cool dediler, bazıları ise başka şeyler. Hiçbir panik yapmadım. Ama ben de bir insanım. Babam öldükten sonra ailemi gördüğümde tüm duygularımı ortaya çıkardım. Bildikleri sakin insan değildim o sıra. En son ne zaman ağladığımı bile hatırlamıyordum. Bu çok değişikti.'' dedi.

