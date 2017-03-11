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Lens Ozan Tufan'ı fırçaladı

F.Bahçe'de bu sezonun en iyi futbolcusu olan Lens'in Alanyaspor maçında Ozan Tufan'a gösterdiği tepki taraftarlar tarafından destek buldu.

Lens Ozan Tufan'ı fırçaladı
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la karşılaştığı maçta Lens'in takım arkadaşlarına tepkisi dikkat çekti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

OZAN TUFAN VE MEHMET'İ FIRÇALADI

Lens, Alanyaspor'un Vagner Love ile bulduğu golün ardından Mehmet Topal ve Ozan Tufan'a hararetli şekilde bir şeyler anlattı.

Hollandalı futbolcu, gol pozisyonundan sonra da sık sık takım arkadaşlarına sözlü olarak ve el-kol hareketleriyle uyarılarda bulundu.

LENS'E DESTEK GELDİ

Lens'in özellikle Ozan Tufan'a gösterdiği bu tepki, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan tarafından destek buldu.

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