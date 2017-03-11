Lens Ozan Tufan'ı fırçaladı

Rıdvan Dilmen, Advocaat'ın sezon sonunda gideceğini, yerine ise Aykut Kocaman'ın getirileceğini iddia etti.

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Mehmet Topal'dan 'el' isyanı

Osmanlıspor maçında topu elle kontrol ettiği için eleştirilen Mehmet Topal, ''Bu tür goller çok oldu ama hiç bu kadar konuşulmadı'' dedi.