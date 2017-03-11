Lens Ozan Tufan'ı fırçaladı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la karşılaştığı maçta Lens'in takım arkadaşlarına tepkisi dikkat çekti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)
OZAN TUFAN VE MEHMET'İ FIRÇALADI
Lens, Alanyaspor'un Vagner Love ile bulduğu golün ardından Mehmet Topal ve Ozan Tufan'a hararetli şekilde bir şeyler anlattı.
Hollandalı futbolcu, gol pozisyonundan sonra da sık sık takım arkadaşlarına sözlü olarak ve el-kol hareketleriyle uyarılarda bulundu.
LENS'E DESTEK GELDİ
Lens'in özellikle Ozan Tufan'a gösterdiği bu tepki, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan tarafından destek buldu.