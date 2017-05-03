Lens: PSV'ye koşa koşa giderim

Sunderland'in küme düşmesi ile iştahlanan kulüpler için Lens kıymete binerken, İngilizlerin bonservisine 8 milyon euro civarında bir rakam isteyeceği tahmin edilen Hollandalı yıldız ElfVoetbal Dergisi'ne verdiği röportajda hangi takıma gideceğini söyleyemedi ancak "Hollanda'ya dönmem de söz konusu değil" demekle yetindi.

PSV'YE GİDERİM AMA ŞİMDİ DEĞİL

Ajax'ın genç takımından gönderilen Lens, Hollanda'nın ElfVoetbal'a konuşurken "Hollanda'ya dönersen Ajax'ı mı yoksa PSV'yi mi tercih edersin?" sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer Ajax için oynarsam elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. O kulüpten nefret etmiyorum. Ancak eğer ki Hollanda'ya döneceksem ve beni Ajax ile PSV istiyorsa koşa koşa PSV'ye giderim. Ama şu an için böyle bir şey yok"