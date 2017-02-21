Lens: Tek çaremiz savaşmak

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı oyuncusu olan Lens, Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamamıştı. Yıldız oyuncu arkadaşlarına Kasımpaşa maçını unutup Krasnodar maçına odaklanmalarını söyledi.

'HEDEFİMİZ VAR'

Kasımpaşa karşısında alınan beraberliğin herkesi üzdüğünü ancak bu maçın yasını tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Hollandalı yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"UEFA'da hedefimiz var. Zor günler yaşasak da hala çok güçlü bir takımız ve Avrupa'da çok iş yapabiliriz. Ayağa kalkıp savaşmaktan başka şansımız yok. Arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıp turu geçeceğiz. Taraftarları da bizi desteklemeye çağırıyorum.".