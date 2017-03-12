Lens: Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamam

Fenerbahçe’de bu sezon ortaya koyduğu futbolla sarı lacivertli camianın gözdesi haline gelen Jeremain Lens, menajerinin Beşiktaş yöneticileri ile transfer görüşmesi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEDİK

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla sohbet eden Hollandalı futbolcu, sosyal medyada ortaya atılan transfer dedikoduları ile ilgili, “Menajerim Beşiktaş yöneticileriyle yemek yemedi. Böyle bir şey olmadı” dedi.

F.BAHÇE'DEN BAŞKASINDA OYNAMAM

Lens, konuşmasının devamında gelecek sezon da Fenerbahçe’de oynamak istediğini açıklayarak, Beşiktaş iddialarına noktayı koydu. Sarı lacivertli camianın kendisine gösterdiği sevgi ve saygı ortamından çok etkilendiğini ifade eden Lens, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamayacağım. Bu camia ile büyük yakınlık kurdum. Rakibine asla gitmem” diye konuştu.