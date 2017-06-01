Lens'e karşılık F.Bahçe'den Aboubakar atağı

Bu sezonun devre arasında Mehmet Ekici transferi ile karşı karşıya gelen ve sezon sonunda da Lens'in transferi için kıyasıya kapışan Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez de Aboubakar'ın transferi için adeta yarışıyor.

Fikret Orman'ın "Lens'i beğeniyoruz, transferine bakacağız" şeklinde açıklama yapmasının ardından karşı atağa geçen sarı-lacivertli yönetim, Aboubakar'a sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

F.BAHÇE RESMEN DEVREDE

Beşiktaş'taki bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için "resmen" devreye giren Fenerbahçe, Porto cephesinde nabız yoklamaya başladı.