Lens'in serbest kalma bedeli 15 milyon Euro

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde aradığı başarıyı bulamayan Fenerbahçe'de transfer yapılanması şimdiden başladı. Yeni sezon için bir an önce yola koyulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Jeremain Lens konusu ana gündem maddesi olarak duruyor.

Kadroda kiralık olan Lens'in devam etmesini planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Sunderland ile yoğun bir transfer trafiğine girmek zorunda kalacak. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istemesi önemli bir avantaj olarak görülse de İngiliz kulübün şartları da bir o kadar sıkıntı içeriyor.

Zira ekonomik anlamda sıkıntıda olan ve Premier Lig'e özel 'Finansal Fair Play' kurallarına bağlı olan Sunderland'in transferden iyi bir para kazanmak için uğraştığı ifade edildi. Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İngiliz kulübün, her halükarda Lens'i elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.

MOYES LENS'İ İSTEMİYOR

Takımın menajeri David Moyes'un hazırladığı raporda da tecrübeli futbolcuya yer vermediği, Premier Lig'de kalsalar ya da Championship'e düşseler de bu kararın bozulmayacağı kaydedildi.

Bu nedenle Sunderland'in yıldız futbolcudan para kazanmak istediği vurgulandı. 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi belirleyen Sunderland'in mutlaka kasasına para koymayı düşündüğü aktarıldı.

UEFA ile Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde anlaşması olan Fenerbahçe de böylesine yüksek bir miktarı karşılamada zorluklar yaşıyor. Yeniden kiralık anlaşma durumunu gündemde tutan sarı-lacivertlilerin, Sunderland'in de ekonomik anlamda sıkıntıda olması nedeniyle kriz de biraz daha artıyor.

Yaz transfer döneminde Sunderland'in Lens'i satış listesinde tutacağı ve iyi bir talipli bekleyeceği belirtildi. İngiliz Kulübü, bu sayede hem maddi olarak rahatlamayı hem de hangi ligde olursa olsun yeni bir transfer bütçesi yaratmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Jeremain Lens konusunda sadece Fenerbahçe olaya müdahil değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ın da harekete geçtiği öne sürüldü.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Beşiktaş'ın resmen transfer girişiminde bulunduğu hatta Tolgay Arslan ve Gökhan Töre gibi isimler başta olmak üzere 'bir oyuncu artı para teklifi' sunduğu bildirildi. Sunderland yönetimi teklife direkt olumsuz yanıt verip, muhakkak nakit para ile bu transferin sonuçlanması gerektiğini iletti.