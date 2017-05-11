Lens'in yerine 2 aday

Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı lacivertlilerde transferde ilk hedef Lens’ti. Ancak kulüpten sızan bilgiler bu anlaşmanın gerçekleşmeyeceği yönünde.

LENS'İN TRANSERİ ASKIYA ALINDI

Hollandalı oyuncu için yapılan girişimlerde Sunderland 5.5 milyon euro bonservis isterken, Lens’in sözleşmesindeki bazı maddeler ile transfer 15 milyon euroya kadar bir maliyete yükseliyor.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertliler bu transferden şimdilik vazgeçmiş durumda. Fenerbahçe’nin asıl hedefi ise Taison. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi ocak ayında bitecek olan oyuncuyla ilgili de temaslar sürdürülüyor. Bu oyuncu imza parası istediği için şimdilik görüşmeler tıkanmış durumda.

Ancak sarı lacivertliler Taison’ı mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor. İmza parası ile birlikte maliyeti 6 milyon Euro’yu bulan Taison sarı lacivertlilerin transferdeki ilk hedefi konumuna geldi.

MALINOVSKY’DE İŞLEM TAMAM

Fenerbahçe'de gündemdeki bir diğer futbolcu ise bu yıl Genk takımında iyi bir performans gösteren Malinovsky.

Ukraynalı oyuncunun da bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunuyor. Bu oyuncu için de istenen parayı aşağıya çekmek isteyen sarı lacivertliler, başarılı orta alan oyuncusunu mutlaka almak istiyor. Bu transferin gerçekleşme olasılığı hayli yüksek.

Ukraynalı Ruslan Malinovsky, bu sezon Belçika’da Genk formasıyla 23 karşılaşmaya çıktı ve takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı vermeyi başardı. 23 maçın 22’sine ilk 11 çıkan Malinovsky, 1796 dakika forma giydi.

SOW İZİN ALIRSA KALACAK

Öte yandan sarı lacivertliler, Moussa Sow ile de bir görüşme gerçekleştirdiler. Yıldız oyuncuya, "Kulübünden kiralama için izin alırsan kapımız sana açık" mesajı verildi.

Sow için bir girişim yapmayacak olan Fenerbahçe bu oyuncuyu almak için Senegalli’nin kulübünü ikna etmesini bekleyecek. Al Ahli’den kiralık olarak Fenerbahçe formasını taşıyan Sow, bu sezon 32 mücadelede 13 gol atarken, 3 de asiste imza attı. 32 maçta 21 kez ilk 11 oynayan Senegalli, 2008 dakika sahada kaldı.