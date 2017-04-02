Lens'ten Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens adının karıştığı transfer dedikoduları hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıkmıştı. Türk basını da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Bu önemli" diye konuştu.

ASLA BAŞKA BİR TÜRK KULÜBÜNDE OYNAMAM

Bonservisi Sunderland'da bulunan Lens, "Asla bir Türk kulübü için Fenerbahçe'den ayrılmam. Ben böyle bir şeyi Fenerbahçe'ye, taraftarlara ve kendime yapamam. Kendimi Fenerbahçe'ye ait hissediyorum, bu kulübü çok seviyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve orada olduğum için mutluyum" dedi.

Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu.

Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.