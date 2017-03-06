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Lens'ten Beşiktaş taraftarına teşekkür

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Lens, kendisine başsağlığı mesajları yollayan Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.

Lens'ten Beşiktaş taraftarına teşekkür
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Geçtiğimiz gün babasını kaybeden Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jermain Lens, Fenerbahçe - Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Lens: ''Babamı kaybettim, zor bir durum ama aklımı toparlayabilmem için futbol oynamam gerekliydi. Teşekkür ederim. Sadece Fenerbahçe taraftarlarından değil, Beşiktaş taraftarından da mesajlar aldım. O insanlara çok büyük saygı duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak sadece bana bağlı bir durum değil. Söyleyeceğim tek şey Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum." dedi.

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